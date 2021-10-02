 

На Украине посоветовали есть сало на завтрак

02.10.2021, 10:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУпотребление украинского сала на завтрак продлевает жизнь, но людям с лишним весом можно не больше половины спичечного коробка, рассказала украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская.

«Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья – половина спичечного коробка утром на завтрак. Остальным можно и чуть больше, но тоже без излишеств», – цитирует РИА «Новости» Скиталинскую.

Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле – до 64%).

«Олеиновая кислота не влияет на содержание холестерина в крови, то есть имеет низкую атерогенность. Кроме того, этот жир выдерживает больше нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот», – отметила врач.

По ее словам, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), «поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала». Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.

Ранее на Украине назвали способ сохранить молодость при помощи сала.



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