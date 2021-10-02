На Украине посоветовали есть сало на завтрак

Употребление украинского сала на завтрак продлевает жизнь, но людям с лишним весом можно не больше половины спичечного коробка, рассказала украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская.

«Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья – половина спичечного коробка утром на завтрак. Остальным можно и чуть больше, но тоже без излишеств», – цитирует РИА «Новости» Скиталинскую.

Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле – до 64%).

«Олеиновая кислота не влияет на содержание холестерина в крови, то есть имеет низкую атерогенность. Кроме того, этот жир выдерживает больше нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот», – отметила врач.

По ее словам, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), «поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала». Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.

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