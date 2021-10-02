Предвыборную кампанию «Единой России» в интернете признали лучшей

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02.10.2021, 10:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПо итогам голосования политологов кампания «Единой России» в интернете признана «Открытием года», а партийное приложение «Вверх» получило премию «Лучший электоральный софт». Это приложение позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, которым в дальнейшем можно доверить значимые волонтерские проекты.

Предвыборная кампания партии «Единая Россия» в интернете была лучшей в стране. К такому выводу пришли участники прошедшего накануне 7-го форума Электронной электоральной политики (ЭЭП). В ходе мероприятия обсуждались самые яркие события политического сезона и избирательной кампании этого года.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, в рамках мероприятия вручались премии за самые яркие и эффективные проекты последнего года в 11 номинациях.

В номинации «Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ» победила Оксана Дякина из Курской области, а «Лучший электоральный проект в РФ по итогам сезона выборов» достался партии «Новые люди». Наталья Мельникова победила в номинации «Лучший политический исследователь года», а Илья Стрелков – «Лучший политический блог». По оценке специалистов, «Лучшим телегам-каналом» оказался «Салам Кыргызстан».

В марафоне участвовали более 50 экспертов. Они представили результаты исследований и проектов в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Среди них – опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат партий на минувших выборах в Госдуму прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде.

Как отметил президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, «большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями, вела яркую кампанию в Сети».

«При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло – даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», – отметил Серавин.

Признание экспертного сообщества получило приложение «Вверх» – онлайн-платформа «Единой России» для работы с активом партии. Оно победило в номинации «Лучший электоральный софт». Приложение, пояснили эксперты, позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных и неравнодушных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты.

Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года на ней зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.



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