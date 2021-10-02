Как выглядеть осенью каждый день по-разному, если из верхней одежды – одно пальто: советы стилиста

Если говорить о составлении уличных осенних образов, то пальто из шерсти или кашемира зачастую выносится за скобки. Некоторые модницы не хотят тратить деньги в столь респектабельный предмет гардероба. Ведь на эти же средства можно купить куртку, стеганый жилет и кучу трикотажных вещей. Таким образом, повседневные уличные образы не будет повторяться.

Однако уличная одежда в наши дни вышла за рамки привычных стилей. Теперь вы можете вкладывать деньги в покупку классического пальто и носить его с чем угодно, в том числе со спортивными штанами. Вот несколько советов от стилиста Яны Луньковой.

Выбор базового пальто

При выборе пальто отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам. Например, в этом сезоне в моде бежевая цветовая гамма. Плюсом бежевых оттенков является сочетаемость с белым, черным и всеми теплыми оттенками. Кроме того, мягкий беж создает гармонию с холодными голубыми тонами.

Ищите классическую двубортную модель прямого кроя. С длиной до колена вы получаете возможность показать во всей красе нижние слои одежды. Длинное пальто будет закрывать ваши брюки юбки.

Обращайте внимание на состав изделия. Отдавайте предпочтение тем моделям, которые содержат хотя бы 50% натуральных материалов.

Если изделие во время носки обзаводится катышками, приобретите специальную машинку по их удалению. Таким образом, ваш внешний вид всегда будет опрятным и респектабельным.

Если вы планируете носить под пальто джемперы и худи, тогда советуем вам приобрести изделие на размер больше. Таким образом, многослойность не вызовет у вас никакого дискомфорта.

Приобретите несколько головных уборов разных фасонов и расцветок. Позаботьтесь о шарфах, палантинах, перчатках и других аксессуарах. Чем больше их будет в вашем арсенале, тем лучше. Теперь рассмотрим конкретные примеры составления образов с одними тем же пальто.

Шарфы и головные уборы

Приобретите шляпу, берет, обычную вязаную шапочку, палантин с узором пейсли и пару шарфов в нейтральных оттенках. Широкие шарфы можно обматывать вокруг шеи, перекидывать через плечо, носить вместо кейпа, и даже делать из них головной убор. Шляпа, особенно в сочетании с обувью на высоком каблуке, делает ваш образ более элегантным и загадочным.

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Сумки и юбки

Миди юбки контрастных оттенков и текстур вместе с классическим пальто способны создать превосходный и актуальный многослойный образ. Добавьте акцентную сумку и правильную обувь, и вы получите совершенно новый лук.

Брюки и ботинки

Хорошо разнообразить аутфиты с пальто помогают брюки. Это могут быть классические изделия в нейтральных оттенках, спортивные штаны, джинсы или черные кожаные брюки. Причем, тандем светлых брюк со стрелками и бежевого пальто может быть дополнен ботильонами или ботинками на грубой подошве. Штанины можно подоткнуть внутрь.

С кожаными брюками этот трюк не пройдет. Поэтому позаботьтесь о ботильонах или ботинках, которые будут гармонировать с оттенком вашего пальто.