От яиц до овсянки: подручные средства, избавляющие от волос на лице

Если вы – девушка, и у вас на лице растут нежелательные волосы, то вы наверняка желаете от них избавиться. Считаете, что лазерная эпиляция не для вас? Тогда рекомендуем ознакомиться с домашними способами, с помощью которых также можно избавиться от лишних волос.

Сок лимона, мед, овсянка

Из этих ингредиентов можно приготовить пасту, которая сначала замедлит, а потом и остановит рост волос. Надо смешать измельченную в пыль овсянку (1 ст. л.), сок лимона (2 ст. л.) и жидкий мед (2 ст. л.), а потом нанести массу на покрытые «растительностью» участки. Через 15 минут смыть.

Делать эту процедуру нужно ежедневно в течение месяца. Такая маска, кстати, еще и значительно улучшит состояние кожи – состав увлажнит ее и напитает полезными веществами.

Вода, caxap, сок лимона

Паста из этих компонентов ослабит рост нежелательных волос. Со временем они истончатся и станут практически незаметными. Просто поместите в кастрюльку по 50 мл воды и лимонного сока, а потом всыпьте чашку caxapa. Важно постоянно мешать пасту, чтобы она не подгорела. Выключить огонь можно тогда, когда масса приобретет золотистый оттенок.

Дайте гуще немного остыть. А потом «растяните» небольшой шарик пасты против роста волос, и выдерните их с корнем. Своеобразный домашний шугаринг.

Папайя и молоко

В составе этого фрукта есть папаин – он воздействует на волосяные фолликулы и провоцирует естественное выпадение волос. Нужно лишь смешать с ложкой молока такое количество мякоти папайи, чтобы получилась густая масса. Ее надо нанести на волосяной участок, помассировать и оставить на 15 минут. Достаточно делать процедуру раз в неделю.

Кукурузная мука, caxap, яйцо

Сыпучих ингредиентов нужно по одной чайной ложке, яйца тоже будет достаточно одного. Их просто надо смешать, и нанести массу на лицо. Выдержав 15 минут, следует аккуратно помассировать участок, дабы усилить результат эффектом скрабирования. Кстати, после регулярного использования средства вы еще заметите улучшение тона кожи и вернувшийся к ней тонус.

Вода и мята

Ученые доказали, что при наличии у женщины волос на лице (говоря иначе – гирсутизм) чай на основе перечной мяты является отличным антиандрогенным средством. Соответственно, оно способно удалить нежелательную растительность с лица.

Поэтому ежедневно рекомендуется пить по чашке мятного настоя (минимальное количество для заваривания – 4-5 листочков). Это средство нормализует гормональный дисбаланс и приведет к замедлению роста волос на лице.

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Молоко, ячмень и лайм

Сок лайма способен закрыть поры, ячмень же превосходно отшелушивает омертвевшие клетки и помогает удалить ненужные волосы, а молоко насыщает кожу полезными химическими веществами. Просто смешайте указанные компоненты в одинаковом количестве и нанесите пасту в качестве маски. Через 15 минут помассируйте кожу, добавив немного воды, и смойте.

Апельсин и лимон

Двойная сила цитрусов способствует увлажнению и сиянию кожи, а также удалению пигментных пятен и лишних волос. Но придется постараться: нужно измельчить цедры обоих цитрусов в равных пропорциях – так, чтобы получилась однородная паста, которую надо будет использовать в качестве маски.

Индийская маска

Для приготовления еще одного средства вам понадобится соль (1 ч. л.), ледяное молоко (100 мл), нутовая мука (100 г) и куркума (2 ст. л.).

Главный ингредиент – пряность. Куркума известна антибактериальными и антисептическими качествами, поэтому она является лучшей защитницей кожи во время любых процедур. А нутовая мука, о чем мало кто знает, превосходно отшелушивает кожу и возвращает ей красоту.

Просто смешайте все составляющие и нанесите пасту на кожу втирающими движениями. Через 10 минут смойте и повторяйте процедуру как минимум 1 раз в неделю.

Индийская маска №2

Рецепт похож на предыдущий. Понадобится сок алоэ вера (2 ст. л.), нутовая мука (2 ст. л.), куркума (1 ст. л.) и мякоть папайи (2 ст .л.). Благодаря первому ингредиенту, средство дает антивозрастной и увлажняющий эффекты. Наносить пасту из перечисленных компонентов нужно трижды в неделю и выдерживать 20 минут.