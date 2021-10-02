 

Мнение: Путин подсадил Россию на сахар!

02.10.2021, 9:56, Разное
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Здравствуйте, друзья. Вот за что ценю тупое нынешнее время – за правду. Мудаков, это, конечно, не остановит – но мне нравится. Смотрите, вот новость:

Среднестатистический россиянин съел в 2020 году 31 килограмм сахара, что в четыре раза больше нормы, рекомендованной Минздравом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.В пересчете на чистый сахар в эту статистику входит употребление кондитерских изделий, таких как конфеты, варенья, мед и другие, причем учитывается только домашнее питание, не включая общепит.

Теперь я беру и вспоминаю свое детство, когда мы покупали сахар мешками, он стоял у меня в комнате, а я мелкий на нем сидел иногда – и это было типа круто.

А еще только ДВА моих знакомых гонят самогон, а еще в Томске куча магазов по этому делу. И это тоже требует сахара.

И тут, два вопроса, и они поставят в тупик любого, кроме дятлов Секты Имени Навального.

1) Если мы живем плохо, почему мы жрем столько сахара? Я, кстати, сам признаю, объективно пережрал за последние 2 года, да и вообще – надо бы кг 15 сбросить.

2) И, да, ожирением страдают США, но они же – богатая страна, да?

То есть, если мы бедные, как говорят мудаки – то, тогда Штаты бедные. И там, и там жирные.

А если мы богатые, как США – чо вы жалуетесь, тогда?

Самое классное с утра в субботу – порвать навальнятам шаблон. И пускай весь мир – подождет.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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