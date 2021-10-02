 

“Хотела”. Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео

02.10.2021, 9:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Буткевич воплотила в клипе образ горничной по имени Рита, которая представляет себя знаменитой певицей и звездой Голливуда. 

“Это история о каждой из нас, девочки. Так хочется наконец забить на все препятствия и тех, кто не верит в то, что мечты должны сбываться. Мне кажется, любая из нас может стать звездой! Нужно лишь по-настоящему захотеть, поверить в себя и влюбиться! Тогда даже Ритка обязательно станет голливудской звездой”, – прокомментировала сюжет видеоработы артистка.

В релизе отмечается, что горничная Рита – это героиня Буткевич из фильма “Где деньги”, который снимает украинская кинокомпания Dzidziofilm. 

ВИДЕОВидео: Anna Butkevych / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / В Печерском районе Киева обстреляли дорожных рабочих. Одного ранили в ногу

17.12 / В Одессе шестилетняя девочка сообщила о минировании школы, чтобы поиграть с котом

26.01 / Байден отменил указ Трампа о разрешении на въезд в США из ЕС и ряда стран

17.04 / Сборная РФ выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии

05.08 / Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек

13.08 / Россия стала должником из-за коронавируса

07.11 / Трамп сократил отставание от Байдена в «колеблющемся» штате Аризона

31.08 / СМИ сообщили о массовом побеге американцев из Нью-Йорка

30.07 / Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа

01.08 / Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от коронавируса – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика