“Хотела”. Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео

Буткевич воплотила в клипе образ горничной по имени Рита, которая представляет себя знаменитой певицей и звездой Голливуда.

“Это история о каждой из нас, девочки. Так хочется наконец забить на все препятствия и тех, кто не верит в то, что мечты должны сбываться. Мне кажется, любая из нас может стать звездой! Нужно лишь по-настоящему захотеть, поверить в себя и влюбиться! Тогда даже Ритка обязательно станет голливудской звездой”, – прокомментировала сюжет видеоработы артистка.

В релизе отмечается, что горничная Рита – это героиня Буткевич из фильма “Где деньги”, который снимает украинская кинокомпания Dzidziofilm.

ВИДЕОВидео: Anna Butkevych / YouTube

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