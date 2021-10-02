Суд признал недействительной передачу Корбану доли в “Цитрусе”

Законность этой сделки оспаривал сооснователь “Цитруса” Григорий Топал.

Согласно решению суда, сооснователь “Цитруса” Дмитрий Зинченко, чью долю передали Корбану, обязан был письменно уведомить других участников ООО о своем намерении об отчуждении доли. Фактически, речь идет о предложении этой доли другим участникам общества.

Продать свою долю стороннему человеку Зинченко смог бы, если бы ни один из других участников ООО в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления не ответил бы на него.

Как заявил Корбан в комментарии изданию AIN.UA, он будет оспаривать это решение.

“Это решение не вступило в законную силу и будет опротестовано в апелляционной инстанции на следующей неделе”, – отметил он.

Контекст:

В марте стало известно, что Корбан стал совладельцем “ЗТ-ІНВЕСТ”. При этом пресс-служба “Цитруса” заявила, что “ЗТ-ІНВЕСТ” не влияет на операционную деятельность “Цитруса”, а сам Корбан не является совладельцем компании.

Покупка Корбаном “ЗТ-ІНВЕСТ” произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями “Цитруса” – Зинченко и Топалом. Летом Зинченко обвинил партнера в попытке рейдерского захвата. Корбан появился в числе совладельцев “ЗТ-ІНВЕСТ” вместо Зинченко.

Цитрус – крупная украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, созданная в 2000 году. Имеет более 52 розничных магазинов в 11 городах Украины. Штат – более 2600 человек. Также занимается торговлей через интернет-магазин.

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