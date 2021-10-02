Пентагон заверил, что РФ и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения

У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, сообщила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.

«Я не беспокоюсь об этом», – сообщила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС.

По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария.

Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс.

«Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона.

Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться.

Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.

Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают».