 

В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили

02.10.2021, 9:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, сообщил спикер грузинского парламента Каха Кучава.

«Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал… Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.

По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.

«Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – сообщил Кучава.

По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – сообщил Кобахидзе.

 

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в  пенитенциарное учреждение», – сообщил он.

Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.



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