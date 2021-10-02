Кондуктор выгнал ребенка-инвалида из автобуса в Казани

В Казани мальчика-инвалида кондуктор высадила из автобуса из-за отсутствия денег на транспортной карте, мальчику пришлось идти пешком до школы, прокуратура начала проверку.

«Хорошо, что сориентировался. Пять лет до этого ездил на школьном автобусе. В этот год нам сказали: «Вы большие, сами добирайтесь», – приводит телеканал 360 слова Геннадия – отца школьника.

Ребенок о случившемся рассказал, когда возвращался с уроков вместе с родителем. По словам мальчика, кондуктор его обматерила и пихнула. Стоит отметить, что стоимость электронного билета в автобусе – 27 рублей.

Геннадий добавил, что у его сына задержка в развитии. Растет мальчик без матери – ее лишили родительских прав.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Татарстана. Сотрудники надзорного органа в ходе проверки дадут правовую оценку действиям кондуктора.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – приводит «Комсомольская правда» сообщение ведомства.

Между тем, ассоциация перевозчиков Татарстана начала свою проверку, изучаются камеры видеонаблюдения из салонов всех автобусов на маршруте№5.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор выгнала из троллейбуса школьницу, которая не могла доплатить за проезд один рубль.