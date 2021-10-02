Ученый рассказал, почему нельзя отказываться от вакцинации против COVID-19

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02.10.2021, 9:16, Разное
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По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, перенесенные ОРВИ или грипп – это еще один из поводов вакцинироваться против вируса SARS-CoV-2.
Специалист в интервью журналистам ТАСС отметил, что сезон заболеваний гриппом в этом году начался уже в конце лета. Уже начиная с августа, появились первые больные. Однако пик заболеваний ОРВИ и гриппом приходится на конец осени. Поэтому россиянам следует вакцинироваться от гриппа прямо сейчас. Особенно рекомендуется сделать прививку детям и гражданам из групп риска.

Перенесенные грипп или коронавирус существенно ослабляют иммунитет организма. Он становится более восприимчивым к другим инфекциям. Исходя из этого, людям, перенесшим COVID-19, после консультаций со своим лечащим врачом рекомендуется делать прививку от гриппа через 2-3 недели после выздоровления. Это же правило касается и граждан, переболевших гриппом. Вакцинироваться от коронавируса можно также через 2-3 недели после перенесенной болезни.

Людям, которые вакцинировались против COVID-19, также рекомендуется прививаться от гриппа, выдержав период минимум месяц между прививками.

Источник: tass.ru



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