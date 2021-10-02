Апарт-отель Аркадия Ротенберга отказался от использования рекламных сервисов Google

После удаления немецких YouTube-каналов Russia Today некоторые российские политики обратились к бизнесу с призывом отказаться от использования сервисов Google. Апарт-отель Аркадия Ротенберга одним из первых поддержал бойкот, заявив о прекращении размещения рекламы на платформах американского концерна.

“Я считаю, что подобные антироссийские действия нужно наказывать рублем. Это простое и эффективное средство протеста против творимого американским концерном беззакония. Уменьшение доходов от рекламы ударит по карману Google, и, может быть, они начнут по-другому себя вести”, – объяснил свою позицию предприниматель.

Аркадий Ротенберг признался, что в условиях жесткой конкуренции на рынке туризма найти альтернативу сервисам Google будет непросто:

“Принимая решение, я мыслил как патриот, а не как бизнесмен. Понятно, что без рекламы Google отель рискует потерять часть прибыли. Но и спокойно смотреть, как на Западе ограничивают свободу прессы, мы тоже не можем. Торг тут, как говорится, не уместен!”

Предприниматель заявил, что начнет активнее использовать другие виды привлечения клиентов. Так, в селе Прасковеевка будет установлен большой билборд гостиницы, а с газетой «Вечерний Геленджик» достигнута договоренность о регулярном размещении рекламы апарт-отеля.

О решении прервать сотрудничество с Google сообщили также коллектив рабочих Уралвагонзавода и руководство фабрики по производству шпингалетов из Нижнего Тагила.

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