 

ПН – Киев оказался в десятке мегаполисов мира с самым грязным воздухом

02.10.2021, 9:04, Новости дня
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Согласно данным портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, Киев по состоянию на утро 1 октября находится на 6-м месте в мировом рейтинге. Как передаёт «Перший незалежний», индекс украинской столицы составляет 110 при норме 50. При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.


Reuters

Украинская столица по состоянию на утро 1 октября находится на 6-м месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Как пишет «Перший незалежний», об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. 

По состоянию на 08:00 индекс Киева составляет 110 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.



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