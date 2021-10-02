Япония заявила протест из-за военных учений РФ на Курилах

Правительство Японии выразило протест властям РФ в связи с планируемыми в октябре учениями российских вооруженных сил в акватории острова Кунашир, сообщили источники японского издания Sankei.

Как утверждает издание, Москва уведомила Токио о готовящихся учениях в конце сентября, передает ТАСС.

Напомним, в среду бывший министр иностранных дел Фумио Кисида стал главой правящей Либерально-демократической партии и будущем премьер-министром Японии. Ранее японцы призвали надавить на Россию для «возвращения» Курил , а также предложили властям «терпеть унижения» из-за островов или объявить РФ войну. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло.