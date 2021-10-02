Политика: Чем займутся в Госдуме депутаты-новички

Объявлена дата первого заседания новой Госдумы – вторник 12 октября. Причем депутатский корпус сильно обновился: от прежнего состава осталась только половина. С какими же идеями придут в здание на Охотном ряду новички? Как оказалось, многие из них планируют бороться с завышенными тарифами в сфере ЖКХ. Но есть и те, кто считает себя экспертами по бюджету или модернизации системы образования.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы VIII созыва, назначив его на 12 октября. Кроме того, Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием в парламент. Другим указом Путин освободил от должности своего советника Владимира Васильева, его также избрали в Госдуму.

Как предупредил в четверг спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин, по сравнению с предыдущим созывом Госдума восьмого созыва будет на 48,5% состоять из новых депутатов.

Как признался газете ВЗГЛЯД известный экономист Михаил Делягин – один из депутатов-новичков, он не против занять пост первого вице-спикера. «Но есть то, что хочется, и то, что возможно. Я понимаю, что серьезную позицию мне не дадут. Кроме того, на самом деле вице-спикер – это не совсем моя сфера деятельности. Мне неинтересно быть партийным или административным чиновником, мне интересна содержательная работа. Так что я в любом случае займусь любимым делом. У меня ведь широкий опыт: энергетика, экология, финансовые рынки, макроэкономика, предпринимательство», – перечислил Делягин. В Госдуму он прошел по списку партии «Справедливая Россия».

«Так что я мечтаю работать в бюджетном комитете или в совершенно новом комитете по технологиям.

Буду читать бюджет. В отличие от многих наших чиновников, я умею его читать, а не только писать,

– сообщил Делягин. – В частности, буду противодействовать «вивисекторству» бюджета, которое у нас сейчас развивается».

Темами законопроектов, которые он в первую очередь хотел бы внести в Госдуму, Делягин назвал повышение прожиточного минимума до реального уровня, а также введение понятия справедливого базового дохода. «Если же брать в расчет не глобальные, а более приземленные проблемы, то я займусь отправкой депутатских запросов по защите прав москвичей, особенно по поводу коммунального хозяйства, – сообщил Делягин. – Потому что тарифы завышают не по-детски».

Защитой интересов горожан в сфере ЖКХ намерен заняться в парламенте и другой новичок – избранный от «Единой России» телеведущий Евгений Попов. «Я бы предпочел работать в международном комитете Думы или в комитете по СМИ. Но самое главное для меня – работа в своем 197-м округе в Кунцево», – сообщил газете ВЗГЛЯД Попов.

«Я уже занимаюсь в округе темой капремонтов. На исторические дома, которые не признаны культурными объектами, у нас выделяется столько же денег, сколько на «хрущевки» и пятиэтажки, – и это болезненная тема. Другая проблема – смена управляющих компаний (УК), – посетовал Попов. – Вот пример: в пятницу два десятка сотрудников ЧОП ворвались в один из домов на Крылатских холмах, чтобы помешать жильцам сменить такую компанию. Это просто беспредел. 21-й век на дворе, Москва. Ребята, вы что творите?!»

«УК, которые хотят мошенническим путем сохранить свое влияние на дом, приносят в жилинспекции и другие органы власти поддельные протоколы общедомовых собраний, – отметил депутат. – Надо, чтобы люди, которые подделывают протоколы общедомовых собраний, несли уголовную, а не административную ответственность».

Еще во время избирательной кампании Попов призывал разработать Национальный стандарт социального благополучия – систему гарантий качества жизни россиян. «Стандарт национального благополучия во многом определяется доступом населения к государственным услугам – от уровня доходов до экологии. Разница в уровне жизни между разными регионами – колоссальная, она достигает 5-7 порядков. Заметна и разница даже между разными районами Москвы, – отметил депутат. – Нужно повышать МРОТ, но только постепенно, чтобы избежать скачка инфляции. Шаг за шагом надо добиться увеличения МРОТ в два раза».

В целом же своей главной задачей как депутата Попов видит «эффективную коммуникацию между властью и обществом».

Другой депутат-новичок, и тоже телеведущий Анатолий Вассерман в интервью газете ВЗГЛЯД ранее говорил, что рассчитывает попасть в комитет по образованию и науке. «От образования и науки зависит все остальное. И именно эти две сферы в нашей стране больше всего пострадали от влияния либералов», – отмечал он. Кроме того, Вассерман пообещал добиваться расширения доступа россиян к оружию, – в частности, для защиты от преступников. В парламент он был избран не от партии, а как самовыдвиженец.

Пока звезды новой Госдумы осваиваются в знаменитом здании на Охотном ряду, звезды из прежнего состава палаты прощаются со своими бывшими кабинетами. Наталья Поклонская, чьи полномочия тоже завершаются, по-прежнему не подтверждает, но и не опровергает слухи о предстоящем назначении послом РФ в Кабо-Верде. В беседе с радио КП политик призналась лишь в том, что «хотела бы поработать» в Кабо-Верде. «Мне интересно все новое. Кабе-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин – все, что угодно. Мне это все интересно», – призналась Поклонская, пообещав назвать свое новое место работы после 12 октября, когда официально истекут ее полномочия.

Еще одной звездой уходящего состава Госдумы, время работы которой пришлось на пандемию, стал врач Геннадий Онищенко. После истечения своих полномочий он сосредоточится на работе в Российской академии образования и Российской академии наук, но в целом рассматривает «широкий диапазон деятельности». Об этом сам Онищенко сообщил ТАСС.

Покидает парламент и Валерий Газзаев. Бывший главный тренер футбольной сборной России, в нижней палате седьмого созыва он занимал пост главы комитета по делам национальностей. Как сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении Газзаева, бывший тренер не собирается на покой. «Он пока надеется найти применение своему опыту – занять должность на уровне одного из федеральных ведомств», – сказал источник.

Согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, однако президент может созвать заседание раньше этого срока. Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются.

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