 

Латушко: Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие

02.10.2021, 8:28, Разное
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Бывший министр культуры Белоруссии и дипломат Павел Латушко считает, что никто из белорусов, независимо от политических предпочтений, не должен погибать за или из-за “диктатора” Александра Лукашенко. Политик прокомментировал трагическую историю, произошедшую 28 сентября в Минске. Он заявил, что Лукашенко выдал силовикам карт-бланш на насилие.

Напомним, несколько дней назад в ходе проверки квартир оппозиционер Андрей Зельцер застрелил из ружья сотрудника КГБ РБ и был убит на месте встречным огнем. Латушко подчеркнул, что правду об этой истории можно узнать только в ходе объективного расследования, чего не произойдет, пока у власти находится Лукашенко.

Глава оппозиционного движения НАУ отметил, что силовики уже задержали супругу стрелявшего, якобы ей грозит до 25 лет тюремного заключения. Политик уверен, что белорусский режим сегодня объявляет террористами всех, кто с ним не согласен.

“Пропагандисты и пособники диктатора [Лукашенко] открыто угрожают белорусам и требуют расправы”, – заявил Латушко.

Он также подчеркнул, что белорусские власти пытаются оправдать дальнейшее “беззаконье”. По словам политика, Лукашенко позволил силовикам совершать насилие и произвол. Латушко уверен, что такая ситуация будет сохраняться, пока президент Белоруссии удерживает власть силой.



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