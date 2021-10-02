Лукашенко пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что в случае внешней агрессии республика превратится в «единую военную базу Белоруссии и России», сообщило издание «СБ.Беларусь сегодня».

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», – приводит РИА «Новости» слова из интервью белорусского лидера.

Он пояснил, что в стране нет ни одной иностранной базы, в том числе России, разве что два российских военных объекта, «можно сказать, гражданского назначения».

«Это база с советских времен, в Советском союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая – база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего, наверное, 30-40 человек служит, наших людей. Два-три офицера россиян, остальные наши военнослужащие, больше никаких баз здесь нет», – отметил Лукашенко.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил прекращение давления на республику со стороны так называемого коллективного Запада. При этом власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в республике.

Глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции РФ и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада.