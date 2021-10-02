Поезд Адлер-Томск столкнулся с грузовиком в Пензенской области

Поезд Адлер-Томск с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, пострадавших нет.

«На оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом №116 («Адлер-Томск», 336 пассажиров, среди них 34 ребенка) с последующим сходом локомотива, трех вагонов и повреждением железнодорожного полотна», – передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«По состоянию на 7.00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза», – сообщил врио начальника главного управления МЧС РФ по Пензенской области Алексей Рыжов.

По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий.

Ранее поезд Адлер – Москва столкнулся с грузовиком под Калугой.