 

Поезд Адлер-Томск столкнулся с грузовиком в Пензенской области

02.10.2021, 8:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПоезд Адлер-Томск с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, пострадавших нет.

«На оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом №116 («Адлер-Томск», 336 пассажиров, среди них 34 ребенка) с последующим сходом локомотива, трех вагонов и повреждением железнодорожного полотна», – передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«По состоянию на 7.00 восемь вагонов со всеми пассажирами доставлены на станцию Пенза», – сообщил врио начальника главного управления МЧС РФ по Пензенской области Алексей Рыжов.

По его словам, на место ЧП прибыли два аварийно-восстановительных поезда РЖД, ведутся работы по ликвидации последствий.

Ранее поезд Адлер – Москва столкнулся с грузовиком под Калугой. 



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