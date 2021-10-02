Из-за хлопка газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека

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02.10.2021, 8:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Нижнем Новгороде два человека пострадали из-за хлопка газа, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, эвакуированы 100 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадало 2 человека» – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет.

В МЧС РФ отметили, что эвакуированы 100 человек. Сообщается, что на месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее при взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей.



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