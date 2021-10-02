Стало известно, где Шаляпин познакомился с женой-миллионершей

Стало известно, где певец Прохор Шаляпин познакомился с миллионершей Татьяной Дэвис, которая впоследствии стала его женой. Это произошло в Монако на яхте.

Не так давно Шаляпин рассказывал, как начался его бурный роман. Татьяна Дэвис через концертное агентство пригласила артиста выступать на ее юбилее. Пара познакомилась и продолжила общение.

Также артист отметил, что у него никогда не было «бабулечек» в отношениях. Лариса Копенкина не является актрисой и певицей, но берет харизмой. Он даже не помнит, сколько ей сейчас лет.

В июле нынешнего года Прохор Шаляпин женился на бизнес-вумен из Канады Татьяне Дэвис. Через несколько дней после свадьбы юрист заболела коронавирусом. Ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. 30 сентября артист сообщил, что супруга скончалась. Известно, что Дэвис экстренно кремировали, поэтому у Шаляпина даже не было возможности попрощаться с ней.

Источник: teleprogramma.pro