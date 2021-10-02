Ветеран ВОВ Серебряков победил в проекте “Голос 60+”

Победителем шоу «Голос 60+» стал ветеран ВОВ Михаил Серебряков. Конкурсант пришел на программу в возрасте 97 лет.

Наставником Серебрякова являлся Олег Газманов. В финале за 97-летнего ветерана отдали свои голоса 79,5% зрителей. Артист подготовил для заключительной части шоу две композиции. По словам мужчины, он рад, что теперь его знают в стране. После победы в вокальном шоу артист намерен «выступать везде».

Наставник Олег Газманов на протяжении всего шоу очень переживал за своего подопечного. Он восхищается его вокальными способностями и артистичностью. Как считает певец, Серебряков полон выдержки и мужества. За свою победу ветеран ВОВ получил сертификат на запись собственной песни и один миллион рублей, пишет портал iReactor.