 

Ветеран ВОВ Серебряков победил в проекте “Голос 60+”

02.10.2021, 8:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Победителем шоу «Голос 60+» стал ветеран ВОВ Михаил Серебряков. Конкурсант пришел на программу в возрасте 97 лет.
Наставником Серебрякова являлся Олег Газманов. В финале за 97-летнего ветерана отдали свои голоса 79,5% зрителей. Артист подготовил для заключительной части шоу две композиции. По словам мужчины, он рад, что теперь его знают в стране. После победы в вокальном шоу артист намерен «выступать везде».

Наставник Олег Газманов на протяжении всего шоу очень переживал за своего подопечного. Он восхищается его вокальными способностями и артистичностью. Как считает певец, Серебряков полон выдержки и мужества. За свою победу ветеран ВОВ получил сертификат на запись собственной песни и один миллион рублей, пишет портал iReactor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Турция с ковидом и без кондиционеров – с чем могут столкнуться российские туристы

03.11 / Мнение: Европе нужен Кадыров

18.12 / Чубайс указал на стратегический провал России

14.04 / Мнение: Тотальное дно тотального диктанта

27.09 / Москва вводит систему биометрического контроля на границе с Россией

30.06 / Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина

27.01 / Пэрис Хилтон призналась, что скоро станет матерью близнецов

04.11 / В Тамбове на Дне народного единства мэр попросил покинуть праздник польских студентов

04.06 / Мнение: Налоги и поддержка

15.08 / «Просто рубанули сайт, и всё»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика