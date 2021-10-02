Калашникова рассказала о череде неудачных отношений после расставания с Шаляпиным

Модель и певица Анна Калашникова призналась, что после расставания с Прохором Шаляпиным у нее была череда неудачных отношений. Произошедшие события знаменитость назвала «злым роком».

С момента расставания с Прохором Шаляпиным уже прошло пять лет, но никому из экс-избранников не везет в личной жизни. У Калашниковой были отношения, романы пытался заводить и популярный артист. В 2017 году певица встречалась с замечательным мужчиной, пара даже готовилась стать родителями. После того, как Калашникова пояснила о радостной новости на одном из ток-шоу, она потеряла ребенка.

Теперь с бедой столкнулся Прохор Шаляпин. Его жена Татьяна Дэвис умерла через несколько месяцев после свадьбы. Калашникова была рада, что экс-возлюбленный женился на успешной женщине. Ей очень обидно, что судьба забирает самое дорогое. Калашникова предложила поддержать Шаляпина в трудную минуту. Он не сможет проститься с женой, поскольку ее экстренно кремировали.

Напомним, что Татьяна Дэвис скончалась от последний коронавируса. Через несколько дней после свадьбы она узнала, что заразилась. Первое время она лечилась самостоятельно, но потом ее госпитализировали. Состояние возлюбленной Шаляпина постепенно ухудшалось, в итоге поражение легких составило 80%.