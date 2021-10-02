Мнение: О предстоящей грандиозной финансовой катастрофе

И не спасётся никто, и не отсидится в стороне. Хотя разные финансовые руководители – работа у них такая – делают успокоительные заявления, мол, всё под контролем, реальная ситуация как раз из-под контроля выходит. А это значит, что глобальная экономика движется прямиком в новый разрушительной силы #кризис, рецептов купирования которого на сегодняшний день пока не просматривается.

Причём, по некоторым признакам, этот кризис уже начался.

Собственно, все понимали, что невозможно вечно обходить законы экономики. И что долгая, бесперебойная и масштабная работа «печатного станка», который дружно включили все ведущие #центробанки мира, не может в конце концов привести к иному результату, чем разгон инфляции. При этом экономики развитых стран настолько прочно подсели на регулярные финансовые инъекции, что одно лишь предположение о сокращении темпов денежных вливаний когда-нибудь в неопределённом будущем, уже бросает биржи в дрожь, а инвесторов – в панику.

Но хуже всего другое. Внезапный коронакризис, нарушивший все международные цепочки поставок, привёл в действие давно забытый механизм инфляции издержек. Который, казалось, уже почти полвека, как себя изжил в условиях новой монетарной политики, где все биржевые товары стали чисто финансовыми активами (и, стало быть, подчинёнными чисто монетарным методам управления). Ан, нет.

Сырая #нефть впервые за три года подскочила выше 80 долл. за баррель, природный газ с поставкой в октябре торгуется по самой высокой цене за семь лет, а индекс Bloomberg Commodity Spot Index поднялся до максимального уровня за десятилетие. При этом #цены на продовольствие также растут: за последние 12 месяцев основной продовольственный индекс ООН вырос на 33%.

К чему это уже приводит и будет приводить дальше:

– остановки производств и проблемы отопления спровоцируют снижение продуктивности, а значит, опять будут перебои с поставками, что взвинтит цены на… всё, приведя к обнищанию населения везде;

– политические движения в мире за последние два года теперь реально похожи на помутнение: Британия сама себя обманула с Brexit, Китай сам себя обманул с выбросами и отказом от угля, в #США утратили способность адекватной оценки событий в мире ещё при Трампе, Европа сама себя обманула с газом и ссорой с Россией, Австралия теряет угольный доход, поругавшись с Китаем.

– растёт желание цензуры и самоцензуры: #Китай цензурирует все экономические новости, в США уже год вычесывают все негативные статьи про руководство, социальные сети – вообще теперь центр цензуры; но именно это также подрывает обратную связь с политикой.

То есть, выходит, что #инфляция – это уже не временное явление, и справиться с ним прежними методами не получится. Адекватных политических сил в руководстве развитых стран не осталось, при этом нищета населения будет выталкивать наверх всё больших популистов. А противоречия между центрами влияния лишь нарастают.

Много ли при таких вводных у мира шансов избежать повторения того пагубного пути, который в 1930-х привёл к затяжной Великой Депрессии, а все попытки выхода из этого кризиса породили Вторую Мировую войну? И даже если сейчас человечество остановится в шаге от взаимного уничтожения, как быть с разрушенной экономикой?

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