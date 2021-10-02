 

Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию

02.10.2021, 7:36, Разное
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Эксперт отметил, что США не откажутся от давления на нашу страну по ряду причин. По его словам, для Америки сейчас на первый план выходят их
внутренние проблемы. Экономист уверен, что государство исчерпало свои возможности. И на это очень повлияли прошлый год и пандемия коронавируса.

Василий Колташов констатировал, что у США большие финансовые проблемы. Так, государственный долг страны составляет 28 триллионов долларов. Упал и фондовый рынок упал. Активная политика Америке сейчас не по силам, убежден эксперт. Им необходимо урезать расходы.

При этом Соединенные Штаты не отказываются от давления на Россию, передает “Общественная служба новостей”. Если бы США могли политически надавать на нашу страну и “посадить” своего руководителя, для них бы открылось пространство
Центральной Азии, где они чувствовали бы себя уверенно, отметил экономист. Но у
них ничего не получается, поскольку им нужны ресурсы из вне, констатировал Колташов.

Политолог Владимир Карасев рассказал о перспективах действий США после вывода войск из Афганистана. По его словам, новые санкции против госдолга России
– результат внутренней борьбы в штатах между демократами и республиканцами. А после вывода американских войск из Афганистана эта борьба только усугубится,



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