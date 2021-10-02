 

Лукашенко решил «не мстить» Евросоюзу

02.10.2021, 7:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN заявил, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в РФ и Китае, сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тыс/ квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек? <…> Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу», – приводит ТАСС выдержки из интервью белорусского лидера.

Он добавил, что Белоруссия «жила без Европейского союза и еще много лет проживет».

«То, что нам надо продать, – главный вопрос: продать то, что мы производим, все элементарно может потребить одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай – наши друзья, мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, Иране, Пакистане, Индии. У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», – отметил Лукашенко. Он выразил мнение, что, судя по всему, Евросоюзу мстит не Минск, а Лондон, который вышел из этого содружества.

Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил прекращение давления на республику со стороны так называемого коллективного Запада. При этом власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в республике.

Глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности Москвы и Минска об экономической интеграции РФ и Белоруссии лучшим ответом на санкционную политику Запада.



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