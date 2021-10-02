В Грузии началось голосование на выборах в местные органы власти

Участки для голосования на муниципальных выборах открылись в Грузии в субботу в 08.00 по местному времени (07.00 мск). Голосование продлится до 20.00 (19.00 мск).

Жителям республики предстоит выбрать глав городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе и Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе – пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии, передает ТАСС.

Одной из главных интриг этих выборов станет соперничество за пост мэра Тбилиси. На эту должность претендуют 16 кандидатов. Фаворитами гонки считаются действующий мэр грузинской столицы от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе, депутат, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и экс-премьер Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.

В день голосования в республике открылись более 3,7 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Первые предварительные результаты голосования станут известны через несколько минут после закрытия участков. Телеканал «Имеди» собирается опубликовать результаты экзитполов. ЦИК обнародует первые данные ближе к полуночи.

Исход выборов определит судьбу правящей партии и правительства Грузии. В соответствии с соглашением, которое при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля заключила весной «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с оппозицией для выхода из кризиса, если правящая партия не сумеет набрать 43% голосов в общем по стране, она обязуется назначить внеочередные парламентские выборы весной 2022 года. Позже глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что выходит из этой договоренности, однако в оппозиции заявляют, что партии власти все равно придется проводить новые выборы в парламент, если она не наберет оговоренные 43% на муниципальных выборах в субботу.

Накануне вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «в политическом плане» его партии уже якобы не существует. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили.

Напомним, в пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал.

Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. В свою очередь росийский сенатор Алексей Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили.