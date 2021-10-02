Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2022 года
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Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В декабре прошлого года правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его на Великобританию.
Напомним, в августе 2014 года РФ запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции – в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
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