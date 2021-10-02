Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2022 года

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В декабре прошлого года правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его на Великобританию.

Напомним, в августе 2014 года РФ запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции – в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.