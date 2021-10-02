Китайские эксперты предупредили, что население КНР может сократиться вдвое уже в ближайшие 45 лет

С учётом текущего суммарного коэффициента рождаемости в КНР, который составляет 1,3 рождения на одну женщину, уже через 45 лет численность населения страны может сократиться вдвое. К такому выводу пришли китайские эксперты в своём новом исследовании, продемонстрировавшем тревожные тенденции в демографической ситуации в Поднебесной, пишет South China Morning Post.



Reuters

Уменьшение численности населения КНР может произойти куда быстрее, чем ожидалось, предупреждают китайские эксперты. Профессор Исследовательского института населения и развития при Сианьском университете путей сообщения Цзян Цюаньбао и его коллеги пришли к выводу, что в течение уже следующих 45 лет численность населения КНР может сократиться наполовину, пишет South China Morning Post.

Эта оценка основана на текущем суммарном коэффициенте рождаемости в Китае, выведенном в 2020 году, — 1,3 рождения на одну женщину. Этот показатель значительно ниже коэффициента в 2 рождения на женщину, необходимого для поддержания численности населения на данный момент.

Издание напоминает, что сейчас в Китае проживает более 1,4 миллиардов человек. В 2019 году ООН выступила с прогнозом, что к 2065 году население страны хотя и уменьшится, но незначительно и будет составлять 1,3 млрд. В прошлом году специалисты Вашингтонского университета в своём исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, дали уже менее оптимистичную оценку и предположили, что численность населения КНР сократится вдвое к 2100 году.

Однако новая работа профессора Цзяна может говорить о том, что реальную скорость сокращения населения Поднебесной до сих пор недооценивали. К примеру, прогноз ООН основывался на том, что суммарный коэффициент рождаемости в стране не будет опускаться ниже 1,7. При этом в прошлом году в КНР появилось на свет 12 миллионов новорожденных — на 25% меньше, чем рассчитывала ООН.

В своём исследовании Цзян подчёркивает, что китайские власти должны обратить особое внимание на существующую тенденцию и подготовить заранее ответные меры.

Как объясняет South China Morning Post, данные по новому суммарному коэффициенту рождаемости были выведены на основе последней переписи населения. И хотя пока её полные результаты не были обнародованы, по словам китайских специалистов, доступная информация уже даёт возможность проследить будущие тенденции в изменении численности населения.

В прошлом году пандемия могла стать существенным фактором, способствовавшим спаду рождаемости. Но профессор Цзян и его коллеги полагают, что даже с улучшением эпидемиологической ситуации шансы на рост показателей невелики. По их словам, в скором времени численность населения начнёт стремительно уменьшаться, поскольку сократится число женщин репродуктивного возраста. «Если суммарный коэффициент рождаемости упадёт до 1, то население нашей страны сократится вдвое через 29 лет», — утверждают аналитики.

Согласно данным переписи, дети в Китае сейчас составляют порядка 17% населения, в то время как процент людей старше 60 лет вырос до 18. Как обращают внимание исследователи, впервые в Китае число пожилых превысило число детей.

«Люди не решаются заводить детей из-за растущего экономического давления. Кроме того, есть ощутимая нехватка социальных служб по уходу за детьми и их воспитанию», — подчеркнули авторы китайской работы.

В этом году власти КНР значительно ослабили меры по контролю над численностью населения и разрешили гражданам заводить по три ребёнка. Однако, как показывает ряд исследований, несмотря на старания правительства, экономическая ситуация, включая высокие цены на недвижимость, выступает важным фактором, препятствующим росту рождаемости. Согласно данным, опубликованным в августе, каждые дополнительные 1000 юаней за квадратный метр недвижимости сокращают вероятность того, что семья заведёт одного ребёнка, на 2%, а двух детей — на 5%.

Недавно китайские власти начали реализацию ряда инициатив, направленных на стимулирование роста рождаемости: усиление контроля над ценами на недвижимость, уменьшение стоимости образования, увеличение числа детских садов. Тем не менее, по мнению экспертов, этого недостаточно.

Впрочем, по оценкам некоторых исследователей, в сокращении и старении населения есть свои плюсы. Как считает директор Института исследования населения при Пекинском университете профессор Чэнь Гун, учитывая рост числа граждан с более высоким уровнем образования, это может способствовать экономическому развитию страны, а сокращённая численность населения поможет снизить нагрузку на окружающую природу и потребности в природных ресурсах.