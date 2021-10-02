Мнение: Дело про арбузы. Арбузы ни при чем

Вот ничего себе… Все ведь помнят недавний случай, когда целая семья вроде как купила арбуз в “Магните”, поела его – а потом случилось отравление, похожее на “новичок” или на смерть депутата Щекочихина – постепенный отказ всех внутренних органов и смерть в страшных мучениях? Вот было описание:

“9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. Девочка и пожилая женщина позднее скончались.

Девочка умерла, по данным источника kp.ru, из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Ее мать находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После этой трагедии из того же дома госпитализировали еще несколько человек – недомогание, в частности, почувствовали два мальчика 9 и 11 лет, две девочки подросткового возраста и еще один молодой человек”.

Стало быть, всего жертв – минимум 10 человек, несколько умерли. Сначала все написали про “отравленный арбуз”, потом была версия про “отравленный стояк” с водопроводной водой в этом подъезде, потом вроде как следствие остановилось все-таки на гастарбайтере, который якобы обрызгал “средством от насекомых” овощи и фрукты в данном “Магните” (по сети даже распространили видео, как он это делал), следствие назвало отравление “средством от насекомых” приоритетной версией, этого уборщика арестовали, и все вроде как вздохнули с облегчением, “все ясно”.

Однако вот сообщает тг-канал База, дата – вчера, 01 октября:

“Эксперты не смогли установить причину смерти бабушки и внучки, погибших после покупки арбуза в «Магните».

В Царицынском судебном морге провели гистологическое и судебно-химическое исследования. По их результатам в анализах умерших бабушки и внучки не нашли следов отравляющих веществ, поэтому в причине смерти укажут отравление неизвестным веществом. Хотя есть одно но: аппарат, на котором проводили исследование на химию, довольно старый и, возможно, именно поэтому не может уловить отравляющий компонент. Судмедэксперты назначили дополнительные химические исследования.

На днях екатеринбургский дезинфектор Александр Возжаев ради эксперимента снял видео с обработкой арбуза средством от насекомых. Оно содержало лямбда-цигалотрин — по версии следствия, именно этим веществом могли отравиться умершие. После обработки Возжаев съел несколько кусков, а ещё один арбуз оставил в растворе на пару дней и затем тоже употребил — в результате с ним ничего не случилось. Специалист лишь отметил, что при попадании лямбды на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 грамм концентрата.

Тем не менее суд арестовал дезинсектора Антона Котова, который обрабатывал тот самый «Магнит». Следствие предъявило мужчине обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Областной центр дезинфекции», отвечавший за обработку, в свою очередь, настаивает, что отравиться веществом «невозможно и нереально».

Вообще, между нами говоря, НЕПОНЯТНО, почему такое сообщение не выносят на первые полосы по крайней мере московских СМИ и телеканалов. У людей, похоже, атрофировались уже все чувства и страхи, включая даже инстинкт самосохранения. Возможно, это такой эффект от постоянного, скоро уж два года, “страшным коронавирусом”, которым долбят нон-стоп, и люди уже просто не в состоянии чего-либо бояться?

По сути – в Москве пострадало почти 10 человек, неизвестно от чего. Двое умерли. Сильнейшее отравление. Чем? Прошел почти месяц – никто не в курсе. ОТЧЕГО УМЕРЛИ ЛЮДИ? Ведь очень похоже… на теракт, но какого-то нового типа. Арбузы ни при чем, средство от насекомых ни при чем, даже понять, что именно убило – следствие не в состоянии, а трупы-то уже налицо. В каком-нибудь детективе наверняка бы писали что-то вроде “город гудел”, “о таинственной опасности писали все СМИ”, “полиция сбилась с ног”… А в реальности, как видим, всем в принципе наплевать, никого ничего не колышет.

Удивительная все-таки у нас страна. Эмпатия-то – уже черт с ней. Страна утраченного инстинкта самосохранения! А также – интереса, любопытства, страха…