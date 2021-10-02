 

Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

02.10.2021, 6:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация», – цитирует сообщение портала Vijesti РИА «Новости».

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Исмаилов находился в международном розыске.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В Харькове на пути строительства дороги через “Барабашово” установили палаточный городок

23.03 / Эксперт «Главреда» – крутим-мутим, дуем щёки — Украина превратилась в сателлита США

31.07 / FAZ – из-за скачка заражений COVID-19 власти рекомендуют японцам следить за Олимпиадой по телевизору

12.12 / Le Monde – «последняя капля» — слова Макрона о полицейском насилии спровоцировали протесты служителей правопорядка

20.08 / Норвегия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

04.10 / Физики изобрели почти вечный двигатель

07.12 / Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль

18.04 / НАТО поддержала Чехию в расследовании против России

14.07 / В ЮАР в беспорядках из-за заключения в тюрьму экс-президента погибли 45 человек

26.08 / Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика