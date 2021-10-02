В Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана»

Бывший депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами.

Политик подчеркнул, что негативно относится к неконтролируемой «уличной демократии», так как считает, что Украина может не пережить «третьего Майдана», передает РИА «Новости».

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, РФ и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят», – сообщил Мураев в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший депутат Рады также обратился к тем украинцам, которые думают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.

Напомним, Мураев неоднократно предупреждал о приближающемся разделе Украины, предсказывая распад Украины на четыре части.