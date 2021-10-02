DE – Путин переиграл Брюссель — в энергокризис Европе придётся обратиться за помощью к России

Охвативший Европу энергокризис может сыграть на руку Москве — на фоне катастрофической нехватки газа и угля у Брюсселя, возможно, не останется иного выхода, кроме как запросить у РФ дополнительные объёмы ресурсов, пишет Daily Express. Вместе с тем, как подчёркивается в материале издания, при таком сценарии РФ может Европе и отказать — или же попытаться использовать уязвимое положение ЕС в своих интересах.



Reuters

Москву уже критиковали за заключение сделки с Германией о строительстве газопровода «Северный поток — 2», запуск которого, «по мнению некоторых», нанесёт удар по национальной безопасности Украины и Польши, а не так давно аналогичные опасения появились и в связи с недавно заключённым Россией с Венгрией контрактом на 15 лет о поставках газа через «Турецкий поток», пишет Daily Express. Между тем теперь, когда Европу настиг энергетический кризис, отдельные наблюдатели опасаются, что Владимир Путин «может де-факто стать царём европейской энергетики», подчёркивает обозреватель британского таблоида.

Как поясняет читателям журналист, стремительное сокращение запасов газа, а также взятый Брюсселем курс на развитие «зелёной» энергетики могут этой зимой поставить ЕС в крайне тяжёлое положение: «нестабильных» источников энергии — таких, например, как ветряные и солнечные электростанции, — может не хватить для обеспечения обогрева и освещения, поэтому Европе приходится искать себе энергоресурсы вне своих границ, однако поставщики газа и угля в последнее время направляют большую часть экспорта на азиатский рынок, где сильно возрос спрос.

В таких условиях Европе для урегулирования кризиса до наступления зимы, вероятно, придётся «ради удовлетворения спроса на энергию обратиться за помощью к господину Путину» — пусть даже ради гарантий того, что РФ действительно сумеет удовлетворить внезапно возросший спрос, пишет автор. Кроме того, отмечает обозреватель DE, высказываются и опасения, что РФ может «стратегически задержать» поставки в ЕС, чтобы воспользоваться нынешним кризисом в качестве рычага влияния на Брюссель.

Как полагает старший аналитик Wood Mackenzie Ltd Наташа Тюрина, Россия, вероятно, не сможет обеспечить Европу углём, если она перед началом зимы внезапно перейдёт на уголь в качестве основного энергоресурса. «Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, спрос на этот ресурс очень сильно и резко возрастёт и удовлетворить его в такие сжатые сроки РФ в одиночку не сможет. Потребуются поставки и из других стран — включая, к примеру, США, — однако там ситуация сейчас примерно такая же, как везде», — приводит слова Тюриной Daily Express.

Глава аналитического отдела BGS Global Markets Кирилл Чуйко, в свою очередь, убеждён, что, хотя европейские поставщики электроэнергии в настоящий момент отчаянно пытаются обеспечить поставки угля и газа с востока, Россию, по всей видимости, интересует прежде всего азиатский рынок. «Россия уже много лет сокращает поставки угля в Европу, поскольку Европейский союз всё это время закрывал угольные электростанции», — пояснил эксперт в интервью Daily Express. По мнению Чуйко, Москве будет сложно перенаправить поставки в сторону Европы, поскольку она уже заключила контракты с клиентами в Азии, а её возможности в плане логистики ограничены.

Вместе с тем официально ЕС к РФ с просьбой нарастить поставки ресурсов в Европу пока не обращался: хотя, по данным СМИ, две российские компании ранее сообщили, что их европейские компании запросили дополнительные объёмы угля, российское Минэнерго в четверг заявило, что подобных запросов ни от европейских стран, ни от Китая не получало, отмечается в материале DE.

Между тем кризис не обошёл стороной и Великобританию: в этом месяце о банкротстве на фоне недостатка ресурсов и роста спроса на газ объявили девять небольших британских энергопоставщиков, а эксперты предупреждают, что отопление в этом году может стать «роскошью», пишет газета. Как заявил эксперт по центральному отоплению компании — производителя радиаторов Stelrad Крис Харви, к удару энергокризиса готовятся предприятия по всей стране. «Если нам предстоит ещё одна холодная зима — такая же, как в прошлом году, когда наши запасы газа достигли критической отметки, — мы, возможно, собственными глазами увидим возвращение к тем дням, когда центральное отопление в домах было роскошью для богатых, а не обычным для современного мира удобством, к которому мы привыкли», — разъяснил Харви.