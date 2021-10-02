 

Вести – премьер Грузии сообщил об аресте вернувшегося на родину Саакашвили

02.10.2021, 6:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вернувшись на родину, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оказался в тюрьме, сообщают «Вести». Об этом заявил премьер государства Ираклий Гарибашвили. По его словам, грузинские спецслужбы отслеживали перемещение бывшего главы государства по стране и осуществили задержание «на самом высоком уровне».


Reuters

После возвращения на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали, сообщают «Вести» со ссылкой на премьера государства Ираклия Гарибашвили. «Разыскиваемый Михаил Саакашвили арестован, переведён в пенитенциарное учреждение. Наши правоохранители осуществили задержание Михаила Саакашвили на самом высоком уровне», — написал он у себя на странице в Facebook.

По его словам, грузинские спецслужбы отслеживали перемещение бывшего главы государства: «Наши агентства располагали информацией о его перемещении. Начиная с Украины — в сторону Грузии, и этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными».

Суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы ещё в январе 2018 года, напоминает украинское издание. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Экс-президент не раз обещал вернуться на родину. Недавно он объявил, что прибудет туда 2 октября для наблюдения за выборами в муниципальные органы власти.

Член российского Совета Федерации Андрей Климов предостерегал его от такого шага, ведь в Тбилиси на него заведено несколько уголовных дел и есть заочные приговоры. Гарибашвили же заявил, что, если Саакашвили вернётся, то он тут же окажется за решёткой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Пытаясь найти повод для радости в пандемию, в США скупают костюмы на Хэллоуин для питомцев

25.07 / Парит, как лебедь, плывёт, как дракон — SCMP о китайской подводной танцовщице

26.05 / В Украину поступило еще 500 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса CoronaVac

26.06 / Зеленский о квартирах, которые передают пострадавшим от взрыва на Позняках: Это не бюджетные деньги

20.06 / “Российской Федерации – наплевать”. Джемилев сравнил советское и российское “правосудие”

26.09 / Боррель по итогам визита в Украину: ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом

06.07 / Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса

23.07 / Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину

07.08 / Оскорбления, нападения и убийства — Le Figaro рассказала, чем заканчиваются во Франции требования надеть маску

08.09 / В Европе решили ввести «светофор» для въезда туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика