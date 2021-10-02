В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента из заключения

Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Саакашвили ранее говорил, что, если его арестуют, народ Грузии его освободит. Призываю общественность победить завтра на местных выборах, а третьего выйти на улицы и праздновать победу. Пора кончать с (правящей партией) «Грузинской мечтой»,– сообщил он.

По данным телеканала «Пирвели» Саакашвили арестовали в Тбилиси и содержится в тюрьме в Рустави, где усиленно охраняется силами МВД.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – сообщил он.

Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.

До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, житель Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».