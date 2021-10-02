 

Почти 97 млрд рублей поручил выделить Путин на покупку вагонов метро в Петербурге

02.10.2021, 5:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга, информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022–2031 годах в размере до 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что это должно быть сделано в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», обеспечивающей возвратность привлекаемых средств.

Выполнить поручение требуется в срок до 20 октября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил выделить до 48,3 млрд рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в 2022–2024 годах, в том числе подумать о целесообразности железнодорожной ветки в аэропорт Пулково.



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