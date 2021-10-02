 

Экс-президенту Аргентины запретили уезжать из страны до дачи показаний по делу о слежке

02.10.2021, 4:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывшего президента Аргентины Маурисио Макри вызвали на допрос по делу о слежке за родными погибших моряков, ему запрещено уезжать из страны до допроса.

Макри обязан прибыть в суд 7 октября и дать показания, до этой даты он не сможет выехать из Аргентины, сообщило издание Clarin, передает РИА «Новости».

Бывшего главу государства, бывших директоров Федерального следственного агентства расследований Густаво Аррибаса и Сильвию Махдалани и нескольких других чиновников подозревают в незаконной слежке за членами семей и окружения экипажа затонувшей подлодки «Сан-Хуан», кораблей «Эль-Репунте» и «Рихель».

Суд считает, что члены правительства Макри намеревались «повлиять на политическую и институциональную ситуацию в стране, особенно в отношении заявлений, которые они (родные и близкие – прим. ВЗГЛЯД) сделали по поводу затопления указанных судов и последующей смерти своих родственников»

Чиновники, отмечается в публикации, намеревались разузнать о деятельности родственников погибших, местах встреч, личные данные и сведения об окружении.

При этом предполагаемая слежка не имела судебного разрешения, не была оправдана служебными приказами или национальной обороной, по мнению суда, она велась для воздействия на общественное мнение.

В 2017 году пропала подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины, сообщалось, что на ней мог произойти взрыв. Предположительно, причиной взрыва стала высокая концентрация водорода. При этом обстоятельства пропажи субмарины оказались засекречены. Позднее в гибели аргентинской подлодки был найден британский след.

Саму субмарину нашли в ноябре 2018 года.



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