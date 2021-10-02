Инициатор создания платформы психологической помощи школьникам объяснила принципы ее работы

«Дети замыкаются в себе, что потом выливается и в депрессии, и в расстройства, и в испорченные отношения. А в данном случае у них будет возможность анонимно подключиться к платформе и пообщаться с психологом», – сообщила газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре. Именно она выступила с инициативой создания такой платформы в ходе августовской встречи главы государства по видеосвязи с представителями общественности.

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи детям и их родителям или опекунам. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Очень важно, что президент в преддверии Госсовета встретился с общественностью и выслушал те темы, которые на сегодняшний день являются очень важными. То, что это переросло в поручение, не может не радовать. Я знаю, что Министерство просвещения уже приступило к разработке этой концепции, и оно достаточно открыто взаимодействует с Общественной палатой. Поэтому мы со своей стороны будем максимально включены в работу для того, чтобы внести свой вклад», – отмечает директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

Когда платформа заработает, у родителей и детей будет доступ к психологической помощи, когда она необходима. В первую очередь, указывает эксперт, данная платформа поможет решить ряд проблем подростков, которые стесняются прийти к своим родителям и педагогам с вопросами о личной жизни и сложных ситуациях, в которые они попали.

«Дети замыкаются в себе, что потом выливается и в депрессии, и в расстройства, и в испорченные отношения. А в данном случае у них будет возможность анонимно подключиться к платформе, пообщаться с психологом, который сможет их проконсультировать. В принципе, в рамках доверительных отношений это общение может перейти и в очное. Мне кажется, что здесь замечательный подход в анонимности», – считает собеседник.

Сервис позволит решить еще одну очень важную проблему – нехватку детских психологов, отмечает член Общественной палаты. По ее словам, бывают ситуации, когда школа не может нанять квалифицированных специалистов – в некоторых городах их просто нет. А при помощи онлайн-платформы дети или родители легко смогут получить консультацию по интернету. Привлекать к этой работе планируется аккредитованных в Министерстве просвещения психологов.

«Есть еще, как мне кажется, очень важная история, связанная с взаимоотношениями между детьми и родителями. Дело в том, что иногда родители оказываются в ситуации, когда они объективно хотят помочь ребенку, но просто не знают как: не всегда удается найти общий язык, а также не по всем вопросам они сами компетентны. Поэтому здесь и родители смогут подключиться и получить совет. Кроме того, родителям иногда удобнее сказать: «Я не могу тебе помочь, но давай обратимся к психологу, пообщаемся вместе». Получается очень хороший залог и в выстраивании взаимоотношений между детьми и взрослыми, что является важной составляющей в воспитании», – считает Агре.

Предполагается, что общение психологов с родителями и детьми будет осуществляться как письменно в режиме онлайн, когда консультации проходят в чате, так и по видео- или аудиосвязи. Все будет зависеть от желания родителей и детей: есть те, кто захочет остаться анонимным, а это сразу исключает видеозвонки. А есть те, кто готов сразу к очному общению. Современные технологии позволяют осуществить любой из этих способов общения с психологом, указала собеседница.

«Разработана эта платформа может быть в разных форматах: в виде некого интернет-сайта, на который человек может зайти через свои соцсети, либо анонимно, или сделана в виде качественного приложения», – рассуждает Агре. – «Любая интернет-платформа, которой мы пользуемся, имеет постоянное обновление, поэтому я думаю, что здесь важно запустить сначала какую-то базовую версию, а затем расширять ее уже по запросу и пониманию того, что дает наибольшую эффективность».