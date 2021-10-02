 

Стал известен победитель шоу «Голос 60+»

02.10.2021, 4:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВетеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+» по итогам финала, который транслировался в эфире Первого канала.

Подопечный наставника Олега Газманова по итогам зрительского голосования набрал 79,5% голосов. В последнем этапе телепроекта конкурсант исполнил композицию «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также песню «Душечка» Сергея Лемешева, передает РИА «Новости».

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», – сказал Серебряков.

В интервью после финала Газманов признался, что сильно переживал за подопечного. «Как у него в песне поется: «Мы из той солдатской, из двужильной породы». И он стоял сегодня как скала, стоял, как будто на него шли вражеские танки, а он должен Родину защищать», – отметил Газманов.

Триумфатору вручили 1 млн рублей и сертификат на запись сольного сингла.

В прошлом году победителем вокального шоу «Голос 60+» стала Дина Юдина из команды Тамары Гвердцители.



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