 

Times – отмену COVID-ограничений шведы отпраздновали на танцполах и в барах

02.10.2021, 4:36, Новости дня
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Жители Швеции отправились танцевать в бары и клубы по всей стране, чтобы отпраздновать снятие большинства коронавирусных ограничений в стране, передаёт The Times. Однако шведские власти намерены привлечь внимание граждан и к учреждениям культуры, выдав каждому взрослому жителю страны ваучер на посещение культурных мероприятий на сумму 150 шведских крон.


Reuters

Жители Швеции танцами на улице и на танцполах по всей стране отпраздновали отмену почти всех ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса, пишет The Times.  

В частности, со среды, 29 сентября, в стране отменили ограничения на количество участников общественных и частных мероприятий. Бары и рестораны больше не обязаны располагать столики на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и могут принимать столько клиентов, сколько захотят. Тем, кто не прошёл вакцинацию, по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать больших собраний людей.

Решение об отмене коронавирусных мер принято на фоне снижения уровня заболеваемости и прогресса кампании по вакцинации населения. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили примерно 65% шведов, а хотя бы одну прививку сделал 71% населения.

Министр здравоохранения Лена Халленгрен выступила в защиту решения, отметив, что в целом Швеция справилась с пандемией «довольно неплохо», несмотря на критику экспертов в области здравоохранения.

«Мы постарались сделать так, чтобы население было хорошо информировано, и мы придерживаемся методов работы, исходя из долгосрочной перспективы. По сути, мы придерживались нашей стратегии и нашего способа реагирования на вирус с самого первого дня», — отметила Халленгрен.

Верным решение об отмене ограничений посчитал и главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. По его словам, в ближайшее время предстоит небольшой рост числа заражения коронавирусом, однако вакцинация поможет его сдержать. Впрочем, Тегнелл предупредил, что ограничения могут быть введены повторно, в случае если ситуация существенно ухудшится.

«Мы должны вернуться в мир, где сможем жить с COVID-19. Пандемия закончится, но COVID-19 никуда не денется… Меры, которые мы принимаем, всегда должны быть, по нашему мнению, действительно эффективными», — приводит The Times слова главного эпидемиолога.

Издание отмечает, что шведский вариант «дня свободы» прошёл относительно спокойно из-за дождливой погоды. Однако шведы заполнили танцполы в барах и клубах по всей стране. В частности, у нескольких баров в Стокгольме образовались длинные очереди, а в один клуб в Мальмо и вовсе пришли около 1 тыс. человек.

После отмены ограничений правительство намерено поддержать и учреждения культуры. Так, каждый взрослый житель Швеции получит специальный ваучер на посещение культурных мероприятий на сумму 150 шведских крон (около €15).

Как напоминает издание, в прошлом году Швеция стала объектом пристального международного интереса, так как в правительстве страны избрали довольно либеральную стратегию по борьбе с COVID-19. В отличие от большинства других европейских стран Швеция отказалась от карантина в пользу рекомендаций по охране здоровья населения.

Однако за последний год властям всё же пришлось заметно ужесточить подход к сдерживанию вируса. Так, в стране стала действовать масштабная программа тестирования и были введены меры по ограничению числа участников массовых мероприятий.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни более 14,8 тыс. жителей Швеции при населении 10,2 миллионов человек. По данным The Times, это средний уровень смертности от COVID-19 по Европейскому союзу.



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