ABC News – полки пустеют по всей стране — Америку накрыл новый товарный дефицит

В США во многих сетях розничной торговли впервые с начала пандемии стали появляться пустующие полки, передаёт ABC. По информации канала, дефицит связан с нехваткой портовых рабочих и водителей, из-за которой грузовым кораблям с товарами приходится дожидаться разгрузки много дней, — и у крупных американских портов уже сформировались гигантские пробки из судов.

Мы уже сообщали, о том, что у обеих побережий США ждут разгрузки десятки грузовых кораблей. Сегодня же у нас — предостережение о том, что ждёт нас в ближайшем будущем и что мы уже видим в магазинах. А особенно наше внимание привлекли советы для покупателей в преддверии праздничного сезона. Репортаж нашего корреспондента Кейли Хартанг.

В магазинах по всей стране всё чаще видно пустующие полки — и некоторые розничные магазины уже жалуются, что товарный дефицит становится таким же серьёзным, как было в начале пандемии. Сеть Costco вновь ограничила продажи туалетной бумаги и бумажных полотенец в одни руки.

Давление обстоятельств ощущают самые разные американские компании — от Nike до Apple. Штамм коронавируса «дельта» нанёс мощный удар по азиатским странам, а значит, товаров теперь производят меньше.

МАРК ЗАНДИ, старший экономист Moody’s Analytics: Если вам хочется, чтобы под рождественской ёлкой что-то было, я бы начинал закупаться уже сейчас, потому что прежде, чем товары будут доставлены, пройдёт ещё немало времени.

Из-за связанных с коронавирусом сбоев во всех элементах цепочек стало не хватать рабочих рук, а по причине того, что портовых рабочих и водителей грузовиков стало меньше, у обеих побережий США возникли рекордные пробки из грузовых судов.

КЕЙЛИ ХАРТАНГ, корреспондент ABC News: Быть может, вы сейчас ждёте доставки заказанного ранее дивана или решили заблаговременно закупиться к праздникам? Тогда не исключено, что ваши покупки застряли где-то здесь, между портом Лос-Анджелеса и портом Лонг-Бич, где я сейчас нахожусь. Тут скопилось уже почти сто кораблей, которые ожидают возможности пришвартоваться.

Ещё десятки кораблей застряли рядом с портами Нью-Йорка и Нью-Джерси. А поскольку спрос остаётся высоким, крупные розничные сети, включая Walmart и Target, даже сами фрахтуют корабли, чтобы заполнить полки своих магазинов.

КЕЙЛИ ХАРТАНГ: А в Южной Калифорнии выросла такая пробка из кораблей, что там к нормальному режиму работы теперь ожидают вернуться не ранее, чем к началу следующего года. Дэвид?

Да, и в ближайшие месяцы мы будем следить за ситуацией. Спасибо вам, Кейли.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.