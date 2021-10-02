 

Актрисе Джине Лоллобриджиде назначили опекуна для защиты ее имущества

02.10.2021, 3:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерховный кассационный суд Италии принял решение, которое подтверждает необходимость назначить опекуна для 94-летней кинозвезды Джины Лоллобриджиды, чтобы защитить ее имущество.

Вынося решение, Верховный суд указал, что Лоллобриджида является психически здоровым человеком, но при этом медицинские эксперты выявили у нее «ослабление адекватного восприятия реальности», передает РИА «Новости».

Согласно экспертному заключению, актриса находится сейчас в состоянии «уязвимости», что может позволить злоумышленникам воспользоваться этим и ввести ее в заблуждение.

По данным источников, близких к выдающейся актрисе, она «огорчена» решением высшей судебной инстанции, поскольку считает его «оскорбительным для своего достоинства».

Ранее с запросом об этом в судебные органы Рима обратился единственный сын актрисы Андреа Милко Скофич, отношения которого с матерью всегда были далеки от идиллических.

Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, сейчас постоянно проживает на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме. В январе актриса сделала прививку от COVID-19, назвав вакцинацию «возможностью продемонстрировать единство, чтобы выйти из пандемии».

Напомним, что Джина Лоллобриджида подала заявление в полицию на своего бывшего жениха испанца Хавьера Ригау-и-Рольфоса, которого обвинила в том, что он женился на ней мошенническим путем, воспользовавшись ее доверием.



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