 

Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии

02.10.2021, 3:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения политика в тюрьме в Рустави.

«Саакашвили заявил, что его задержали сегодня (в пятницу) в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», – приводит слова Ломджарии РИА «Новости».

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси. Представители политика объяснили возвращение Саакашвили в Грузию готовностью пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения.

После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в Грузии.

В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии.



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