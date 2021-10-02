Мнение: Коллекция документов Нюрнбергского Трибунала

Полезная ссылочка https://exhibits.stanford.edu/virtual-tribunals/feature/imt-case

Опубликованы оцифрованные документы Нюрнбергского Трибунала. Выложены на ресурса Стэндфордского Университета.

Документы выложены на 4 языках – английском, русском, французском и немецком.

Руководитель кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета Дэвид Коэн и немецкий профессор юриспруденции Дитер Зимона предложили идею открытия архивов для публики ещё в 1998 году.

Объём архива превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них – стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту.

Создатели доступного оцифрованного архива планируют систематизировать документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.

Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году.

Описание коллекции: Коллекция на платформе Виртуального трибунала содержит около 250 000 страниц оцифрованных бумажных документов (стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках; письменные заявления; доказательства, представленные обвинением и защитой; документы Комитета по расследованию и судебному преследованию главных военных преступников; судебное решение).

Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге (“Архивы Нюрнбергского процесса”) были переданы Международному суду (МС) в 1950 году. Международный суд и его Секретариат являются хранителями всего архива, который включает в себя оригиналы печатных документов, доступных здесь в цифровом виде, аудиозаписи судебных разбирательств и фильмы с доказательствами.

Источник: Секретариат Международного суда. (2018). Архивы Нюрнбергского процесса, Международный суд: Хранитель архивов Международного военного трибунала в Нюрнберге (2-е изд.). Доступно в Интернете.

Заявление об использовании и воспроизведении: Материалы в архивах Нюрнбергского процесса доступны для онлайн-просмотра, любезно предоставленные Международным судом для некоммерческих, личных, исследовательских и/или учебных/образовательных целей. Все запросы на использование Архивов Нюрнбергского процесса, помимо онлайн-просмотра, следует направлять в Библиотеку Суда, [email protected] .

Заявление об авторских правах: Авторские права на архивы Нюрнбергского процесса принадлежат Международному суду.

Как искать и перемещаться по содержимому коллекции: В отличие от документов SPSC, которые организованы по каждому документу, коллекция IMT организована по папкам, содержащим несколько документов в одной папке. При просмотре элемента в коллекции IMT он будет содержать более одного элемента. Параметры поиска для этих материалов ограничены языком, Диапазоном дат, Типами документов.

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