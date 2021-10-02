В Грузии арестован экс-президент Михаил Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и поместили под стражу в Грузии. Об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Против Саакашвили в Грузии заведено дело о растрате и превышении полномочий, пояснил премьер.

Фото: скриншот TV Rustavi 2

Грузинский телеканал «Пирвели» сообщил, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме, недалеко от Тбилиси. Экс-президенту грозит не менее девяти лет лишения свободы — по двум уголовным делам он уже осужден заочно, еще по двум делам приговор пока не вынесен. Помимо этого, прокуратура Грузии заявила, что сегодня против Саакашвили возбудили дело о незаконном пересечении границы (ст. 344 УК Грузии).

Юрист и экс-глава телеканала Rustavi 2 Ника Гварамия заявил, что возьмет на себя защиту интересов Михаила Саакашвили в Грузии. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку.

На странице экс-президента Грузии уже после его задержания опубликовали два видео, в которых Саакашвили говорит, что его «могут сейчас задержать в Тбилиси, но вы должны знать, что мы сражаемся до конца». Также он добавил, что в день выборов в Грузии «все вместе будем праздновать победу».

Утром Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, где заочно приговорен к тюремному заключению. Он также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что находится в грузинском Батуми и призвал своих сторонников проголосовать на муниципальных выборах, а потом провести акцию в Тбилиси.

Его местонахождение было доподлинно неизвестно. «Интерфакс» отмечает, что кадры на видео размыты и определить по ним местонахождение экс-президента сложно. Телеканал «Дождь»* заявил, что им удалось по видео определить, где именно снимал Саакашвили — судя по картам Google Street View, это северная часть Приморского парка Леха и Марии Качиньских на юго-западе Батуми.

На заднем плане видео можно рассмотреть высокие дома с подсветкой, на одном из зданий видна зеленая вывеска — это Legend Business Hotel, пишет «Дождь», рядом с ним — Orbi Beach Tower. При этом, по данным телеканала, отель был построен лишь в 2018 год; Саакашвили покинул страну в 2013 году, что может указывать на то, что видео свежее.

В МВД Грузии утверждали, что Саакашвили не пересекал государственную границу. Позже грузинский телеканал «Пирвели» сообщил, что Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.

Ранее экс-президент Грузии опубликовал скриншот электронного билета и написал в соцсетях, что намерен прибыть в страну авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда голосование на местных выборах будет завершено. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что как только Саакашвили пересечет границу, он «будет арестован и направлен в тюрьму».

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Саакашвили покинул Грузию сразу после истечения полномочий в 2013 году. Он приговорен судом в Тбилиси к 3 и 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам — за превышение и злостное использование служебных полномочий.

В 2015 году экс-президент Грузии начал свою политическую карьеру в Украине. После прихода к власти Петра Порошенко его назначили председателем Одесской областной государственной администрации. Для этого он получил украинское гражданство и отказался от грузинского. Однако в июле 2017 года украинский паспорт у Саакашвили отобрали, а его самого депортировали. После победы на выборах Владимир Зеленский вернул гражданство грузинскому политику и назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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