 

“Это невосполнимо”: психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи

02.10.2021, 3:06, Разное
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Лера Кудрявцева всегда была активным пользователем “Инстаграма”. Блондинка каждый день показывала в сторис свою жизнь, а в постах говорила о работе и семье. Поклонники телеведущей за много лет полюбили Бусинку – собачку Кудрявцевой.

Звезда так обожала домашнего питомца, что даже брала его с собой на съемки. Так, в архивах до сих пор остались видео Бусинки в гостях на телевезионной премии и на студии.

Вчера бывшая Сергея Лазарева рассказала о том, что Буся, которую певец ей и подарил 11 с половиной лет назад, умерла. В последние годы собачка жила у мамы Леры. Свой комментарий и оценку состоянию Кудрявцевой дал психолог Александр Кичаев.

“Как правило, к питомцам привязываются люди одинокие или же люди, не получающие человеческого внимания, заботу и преданность. Поэтому самый лучший способ – поискать нормальные отношения в человеческом обществе”, – высказался врач корреспонденту Дни.ру.

Он убежден, что бессменной ведущей “Новой волны” нужно проанализировать, почему же она так сильно привязалась к питомцу и почему его потеря воспринимается ей как уход члена семьи.

“Ей нужно подумать, чего ей не хватало в семье, почему она так замкнулась на питомце”, – дал совет Кичаев.

Он также упомянул, что смерть любимой собаки – это, конечно, тяжело. Нужно время, чтобы успокоиться, и при желании завести, например, кошку или хомячка.

“Это чувство утраты, чувство того, что кто-то ушел, это невосполнимо”, – подытожил психолог.



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