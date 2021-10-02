Россия пришла на помощь оставшейся без света Абхазии

До устранения аварии на высоковольтной линии «Ачгуара», из-за которой почти вся Абхазия была обесточена в течение трех часов, электричество в республику будет подаваться из России, сообщили в Сухумском управлении электросетями (СУЭС).

«В настоящее время свет в республику подали из РФ до устранения аварии на ВЛ «Ачгуара», – приводит слова дежурного СУЭС ТАСС.

Напомним, в пятницу вечером почти вся Абхазия с населением 240 тыс. человек на несколько часов осталась без света из-за аварии на ВЛ «Ачгуара» в восточной части республики. Ремонтные бригады «Черноморэнерго» сразу же выехали на место, однако из-за темноты и неблагоприятных погодных условий последствия аварии устранить не удалось.