 

Россия пришла на помощь оставшейся без света Абхазии

02.10.2021, 3:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДо устранения аварии на высоковольтной линии «Ачгуара», из-за которой почти вся Абхазия была обесточена в течение трех часов, электричество в республику будет подаваться из России, сообщили в Сухумском управлении электросетями (СУЭС).

«В настоящее время свет в республику подали из РФ до устранения аварии на ВЛ «Ачгуара», – приводит слова дежурного СУЭС ТАСС.

Напомним, в пятницу вечером почти вся Абхазия с населением 240 тыс. человек на несколько часов осталась без света из-за аварии на ВЛ «Ачгуара» в восточной части республики. Ремонтные бригады «Черноморэнерго» сразу же выехали на место, однако из-за темноты и неблагоприятных погодных условий последствия аварии устранить не удалось.



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