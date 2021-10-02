Взбитые летчики

«Шериф» может больше ничего не взять, но уже пошумел.



«Шериф» вынес чемпионов, команда которых богаче его в 64 раза. Фото: Jose Breton / ТАСС

Молдавский «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, которого любят привлекать в качестве эпатажного эксперта, заметил, что раз в год и кочерга стреляет. Ну так наша зенитовская «кочерга» вообще выстрелила впервые за два года, справившись дома с «Мальме», а как «стреляет» в последние годы ««Спартак», все знают. Можно сколько угодно смеяться над «Шерифом», но на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов он уже набрал больше очков, чем российские так называемые топ-клубы за два года. А до этого без единого поражения прошел четыре квалификационных раунда, убрав с дороги в том числе сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо». Евровесна у самого странного лидера главного европейского клубного турнира почти в кармане, что бы дальше на групповом этапе ни происходило.

То, что «Шериф» — феномен на час, дела не меняет. Хоть час, да молдавский. Вернее сказать, приднестровский, но все равно и молдавский, потому что базируется клуб в столице непризнанной республики, но представляет чемпионат Молдавии, иначе как было ему на что-то претендовать в Европе? Геополитику оставляем в стороне, констатируя лишь то, что на футбол «непризнанность» в данном случае не распространяется и в Кишиневе, судя по отзывам, мадридской сенсации радовались не меньше, чем в Тирасполе. Футбол не призван решать проблемы, он способен разве что сглаживать углы и обнаруживать точки соприкосновения, но и этого уже немало.

«Шерифу» со всем его бэкграундом, конечно, подражать невозможно. Да и не нужно, потому что его путь и способ существования абсолютно уникальны.

Основали «Шериф» во второй половине 90-х два бывших милиционера — Виктор Гушан и Илья Казмалы, которые до этого создали одноименный холдинг и как-то выжили с ним в пору больших разборок.

Нынче холдинг, собственно, и есть Приднестровье, а его футбольный клуб и есть, собственно, молдавский футбол.

«Шериф» 19 раз выигрывал чемпионат страны за 21 сезон участия, его бюджет превышает бюджет всех конкурентов, вместе взятых, инфраструктуре могут позавидовать серьезные европейские клубы, но в услугах местных футболистов клуб не сильно нуждается — во всяком случае, цель поднимать своих далеко не основная. Родь первого парня на деревне удавалось сохранять дешевыми или взятыми в аренду иностранцами, однажды «Шериф» даже прорвался в Лигу Европы, однако о групповом этапе Лиги чемпионов можно было только мечтать.

Но в декабре прошлого года в «Шериф» пришел Юрий Вернидуб, и под человека, дважды признававшегося лучшим тренером Украины, решили вложиться серьезнее. Костяк в межсезонье сохранили, укрепились в том числе знакомыми новому главному тренеру легионерами, отмена лимита позволила стабилизировать состав, «Шериф» замахнулся на немыслимое и впервые в истории молдавского футбола сенсационно вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Как все без исключения полагали — в качестве поставщика очков для любого соперника.

«Шериф» — на 172-м месте в европейском клубном рейтинге. Чемпионат Молдавии — на 45-м. Сборная страны — на 175-м в рейтинге ФИФА, где-то между Непалом и Камбоджей. Богатейший клуб страны с трансферной стоимостью состава 12,4 миллиона евро беднее аутсайдеров Российской премьер-лиги, а бюджет в 5–8 млн — только для Молдавии заоблачный.

Юрий Вернидуб на матче «Шерифа» против «Реала». Фото: Jose Breton / AP / TASS

Юрий Вернидуб родом из Житомира. Опорник по главному амплуа был капитаном «Зенита» в конце 90-х, завоевывал с питерским клубом Кубок России. Тренерскую карьеру начинал в Запорожье, в луганской «Заре» открыл несколько ярких звезд, в том числе Руслана Малиновского, ныне лидера итальянской «Аталанты». В Тирасполе он оказался после того, как за сезон сделал солигорский «Шахтер» чемпионом Белоруссии. Сделать чемпионом «Шериф» было невеликой заслугой, но Вернидуб приходил ради Лиги чемпионов.

Как ему удалось «банду шабашников» превратить в сплоченную, умелую, организованную, мотивированную и куражистую команду — загадка года.

В этом сезоне за «Шериф» на поле уже выходили 24 иностранных футболиста из 14 стран, за каждого в качестве налога надо было заплатить «страшные» деньги — по 5 тысяч евро. 8 африканцев, 8 европейцев, 6 южноамериканцев. Какой-то Вавилон — на тренировках общаются на французском, испанском, английском. Есть и такие, кто знает русский матерный, как тот же герой матча в Мадриде Себастьян Тилль, на 90-й минуте отправивший мяч с полулета с левой ноги в правый верхний от вратаря угол. Траектория была уходящая от гиганта Тибо Куртуа, а результат — уходящим от лидера чемпионата Испании, с Модричем и Бензема, с Каземиро и Винисиусом.

Так вот, звезда люксембургского футбола Тилль осенью прошлого года провел в РПЛ за «Тамбов» семь матчей и ни разу не смог отличиться — может, потому, что зарплату в «Тамбове» ему обещали, но не платили. Последним местом пребывания другого палача «Реала», открывшего на «Сантьяго Бернабеу» счет узбекского нападающего Джасурбека Яхшибоева, стала варшавская «Легия», где он не проходил в состав и был отправлен в Тирасполь в аренду.

В аренде и еще один герой матча — греческий вратарь Гиоргиос Атанасиадис, отбивший десять ударов «Реала» в створ, в том числе от Луки Модрича — лицом.

Всем им, отдававшимся игре без остатка, есть что доказывать, чтобы как можно сильнее засветиться и вернуться в свои клубы или уйти куда повыше. Но только ради этого они не сумели бы обыграть сначала «Шахтер», а следом и королевский клуб, который богаче «Шерифа» в 64 раза. В 64! Такого матча на групповом этапе Лиги чемпионов еще не было, да и вообще не должно было быть, как и сказал с досады кто-то из игроков «Реала».

Хозяева в общей сложности нанесли больше 30 ударов, а забили только с пенальти, назначенного за красивый нырок Винисиуса, который один стоит дороже, чем весь «Шериф» вместе с запасными.

Девять лет назад с двух сенсационных побед над «Лиллем» и «Баварией» начал групповой этап белорусский БАТЭ, но клуб из Борисова имел к тому времени куда больший еврокубковый опыт, чем «Шериф», и проект был долгосрочный, и на иностранцев клуб не опирался. Правда, тогда все завершилось не так весело, как начиналось.

В том, что нынешний клуб-сенсация недолго сможет удерживать Юрия Вернидуба, я даже не сомневаюсь. В Россию, однако, он не собирается по причине категорического неприятия ее политики в отношении Украины. Если Вернидуб уйдет, от нынешнего «Шерифа» к следующему сезону почти ничего не останется. Разве что след, нарисованный фантастическим ударом Себастьяна Тилля на фоне потрясенного до глубины души «Сантьяго Бернабеу».

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

—