 

Новую модель смартфона Redmi Note 10 Lite представили и начнут продавать уже сегодня

02.10.2021, 2:26, Новости дня
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Как сообщили представители компании Xiaomi, только что представленная новая модель смартфона Redmi Note 10 Lite поступает в продажу второго октября, то есть уже сегодня.

Аппарат вышел с квадрокамерой и отличным процессором Snapdragon 720G. Кроме того, производитель обеспечивает данный гаджет фирменной прошивкой, адаптирующей операционную систему «Андроид» к потребностям аппарата.

Размер экрана по диагонали составляет 6,67 дюйма. Качество изображения здесь составляет 2400 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Покупателям предлагают две версии по цене 190 или 230 американских долларов. Разница между ними в объеме оперативной и основной памяти.



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