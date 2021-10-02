 

Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов

02.10.2021, 2:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов.

«Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября.

Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях.

Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.



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