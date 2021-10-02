В Грузии предотвратили провокацию сторонников Саакашвили

Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани сообщила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сейчас можно говорить, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует», сказала Цулукиани в интервью телекомпании «Имеди».

«Чтобы это оформить, нужна победа на выборах 2 октября», – отметила она.

Как сказала Цулукиани, «провокации удалось избежать благодаря операции правоохранительных органов», арестовавших Саакашвили.

Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство после сообщений о задержании экс-президента Грузии, который также является украинским гражданином.

Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, житель Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».

В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».